Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte dans son plus récent bilan un nouveau cas de COVID-19 sur son territoire, dans la MRC de Témiscouata. On compte maintenant 16 cas actifs dans la région en ce 11 février.

Les autorités dénombre toujours deux hospitalisations. On compte aussi 1 441 personnes considérées comme rétablies et 30 décès. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a procédé hier à 671 tests de dépistage. Au total, 1 484 personnes ont été atteintes de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie.

Cas par MRC :

Kamouraska 166 Rivière-du-Loup 265 Témiscouata 89 (+1) Les Basques 28 Rimouski-Neigette 587 La Mitis 82 La Matanie 207 La Matapédia 50 Indéterminés 13 Bas-Saint-Laurent 1487

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 121 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 273 847 personnes infectées. Parmi celles-ci, 252 651 sont rétablies. Elles font également état de 37 nouveaux décès, pour un total de 10 149. De ces 37 décès, 8 sont survenus dans les 24 dernières heures, 25 entre le 4 et le 9 février et 4 avant le 4 février.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 44 par rapport à la veille, avec un cumul de 874. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 5, pour un total actuel de 143. Les prélèvements réalisés le 9 février s'élèvent à 32 207, pour un total de 6 185 270. Finalement, 5 409 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 272 332. Jusqu'à maintenant, 310 425 doses ont été reçues.