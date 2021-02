Un nouveau cas COVID au Bas-Saint-Laurent

Un nouveau cas de COVID-19 a été identifié dans le Bas-Saint-Laurent, plus précisément dans la MRC de Kamouraska. Le total des cas se porte à 1 471. Sur l'ensemble du territoire bas-laurentien, il n'y a que 16 cas actifs.

Toutefois, le Centre Intégré de santé et des services sociaux rapporte une nouvelle hospitalisation pour un total de 3. Il n'a aucun nouveau décès. Seulement 22 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Cas par MRC :

Kamouraska 165 (+1) Rivière-du-Loup 259 Témiscouata 85 Les Basques 28 Rimouski-Neigette 582 La Mitis 82 La Matanie 206 La Matapédia 50 Indéterminés 14 Bas-Saint-Laurent 1471

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 053 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 264 526 personnes infectées. Parmi celles-ci, 241 537 sont rétablies. Elles font également état de 38 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 9 862 en raison du retrait de 2 décès pour lesquels l'enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19. De ces 38 décès, 7 sont survenus dans les 24 dernières heures, 22 entre le 26 et le 31 janvier et 9 avant le 26 janvier.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 34 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 110. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 5, pour un total actuel de 178. Les prélèvements réalisés le 31 janvier s'élèvent à 20 579, pour un total de 5 924 827. Finalement, 356 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 240 830. Jusqu'à maintenant, 256 625 ont été reçues.