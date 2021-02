COVID-19: deux nouveaux cas dans la région

Les autorités de la Santé publique ne rapportent que deux nouveaux cas dans les dernières 24 heures sur le territoire du Bas-Saint-Laurent portant le total à 1 470. La région du KRTB est épargnée alors que les nouveaux sont situés dans les MRC de Rimouski-Neigette et de La Matapédia.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent dénombre 1 425 guérisons et 30 décès. Le nombre de cas actif se porte maintenant à 15. Le nombre de cas «indéterminés» demeure inchangé à 14.

Au total, 379 tests de dépistage ont été réalisés dimanche. Deux personnes sont toujours hospitalisé en lien avec la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent.

Cas par MRC :

Kamouraska 164 Rivière-du-Loup 259 Témiscouata 85 Les Basques 28 Rimouski-Neigette 582 (+1) La Mitis 82 La Matanie 206 La Matapédia 50 (+1) Indéterminés 14 Bas-Saint-Laurent 1470

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 890 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 263 473 personnes infectées. Parmi celles-ci, 240 083 sont rétablies. Elles font également état de 32 nouveaux décès, pour un total de 9 826. De ces 32 décès, 14 sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 entre le 25 et le 30 janvier et 2 avant le 25 janvier.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 8 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 144. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 8, pour un total actuel de 183. Les prélèvements réalisés le 30 janvier s'élèvent à 27 279, pour un total de 5 891 423. Finalement, 796 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 239 023. Jusqu'à maintenant, 238 100 ont été reçues.

Soulignons que le total de doses administrées est légèrement supérieur au total de doses reçues, car il prend en compte le fait que, pour certaines fioles, il a été possible d'extraire six doses plutôt que cinq.