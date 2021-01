COVID-19: quatre nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que 4 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés dans la région. On dénombre aussi 1 nouveau décès portant le total à 30.

Les nouveaux cas sont situés dans les MRC de Rivière-du-Loup (1), de Témiscouata (1) et de Rimouski-Neigette (2). Le total est maintenant de 1460 cas.

Malgré la hausse du nombre de cas, le nombre de cas actifs diminue à 24 alors qu'on enregistre 1 409 guérisons au Bas-Saint-Laurent. Deux personnes sont toujours hospitalisées. Mardi, pas moins de 721 tests de dépistage ont été réalisés.

Cas par MRC :

Kamouraska 163

Rivière-du-Loup 260 (+1)

Témiscouata 85 (+1)

Les Basques 28

Rimouski-Neigette 582 (+2)

La Mitis 80

La Matanie 207

La Matapédia 48

Indéterminés 7

Bas-Saint-Laurent 1 460

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 328 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 257 330 personnes infectées. Parmi celles-ci, 232 221 sont rétablies. Elles font également état de 53 nouveaux décès, pour un total de 9 630. De ces 53 décès, 16 sont survenus dans les 24 dernières heures, 30 entre le 20 et le 25 janvier, 4 avant le 20 janvier et 3 à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 34 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 290. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, pour un total actuel de 221. Les prélèvements réalisés le 25 janvier s'élèvent à 28 061, pour un total de 5 721 450. Finalement, 4 340 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 229 219. Jusqu'à maintenant, 238 100 doses ont été reçues.