COVID-19: six nouveaux cas s'ajoutent au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte une hausse de six nouveaux cas positifs à la COVID-19 dans son bilan du 20 janvier, portant le total à 1443 cas depuis le début de la pandémie. Le Bas-Saint-Laurent compte maintenant 43 cas actifs sur son territoire.

Les nouveaux cas ont été recensés dans les MRC de Kamouraska (+3) et de Rivière-du-Loup (+1). De Témiscouata (+1) et de La Mitis (+1). Les autorités de santé publique dénombrent aussi 1 373 cas rétablis dans la région en date du 20 janvier.

Le Bas-Saint-Laurent dénombre actuellement 3 hospitalisations. Le nombre de décès demeure inchangé à 27. Pas moins de 683 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Quant à l'éclosion au CHSLD de Chauffailles, la Santé publique recense 9 cas, soit 4 résidents et 5 employés.

Cas par MRC :

Kamouraska 156 (+3) Rivière-du-Loup 258 (+1) Témiscouata 83 (+1) Les Basques 28 Rimouski-Neigette 579 (-1) La Mitis 78 (+1) La Matanie 206 La Matapédia 48 Indéterminés 7 Bas-Saint-Laurent 1443 (+6)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 502 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 247 236 personnes infectées. Parmi celles-ci, 219 592 sont rétablies. Elles font également état de 66 nouveaux décès, pour un total de 9 208. De ces 66 décès, 10 sont survenus dans les 24 dernières heures, 42 entre le 13 et le 18 janvier, 11 avant le 13 janvier et 3 à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 33 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 467. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, pour un total actuel de 216. Les prélèvements réalisés le 18 janvier s'élèvent à 28 889, pour un total de 5 501 127.