Aucun nouveau cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

L'Institut national de la santé publique du Québec ne rapporte aucun nouveau cas de COVID-19 pour la région du Bas-Saint-Laurent aujourd'hui. Toutefois, un délai de transmission des données de laboratoires a engendré un retard dans la déclaration des cas de COVID-19 aux directions de santé publique hier, et une baisse du nombre de nouveaux cas déclarés dans la province.

La prochaine mise à jour inclura tous les cas non déclarés en date du 17 janvier. Le nombre de cas déclarés se chiffre donc toujours à 1 429 au Bas-Saint-Laurent, dont 59 cas actifs. On compte 31 cas de COVID-19 actifs dans la MRC de Rimouski-Neigette, 9 dans la MRC de Kamouraska et 9 dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Le nombre de décès est demeuré inchangé, avec 27 depuis le début de la crise au Bas-Saint-Laurent. Un résumé des nouvelles informations de la fin de semaine sera transmis lundi par le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

BILAN NATIONAL

Selon les plus récentes données provinciales, 1 744 nouveaux cas ont été enregistrés pour la journée d'hier, pour un total de 242 714 personnes infectées. Parmi celles-ci, 213 008 sont rétablies.

Elles rapportent également 50 nouveaux décès, pour on total de 9 055. Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 14 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 460. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 12, pour un total actuel de 215.