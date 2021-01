15 nouveaux cas de COVID-19: le nombre de cas confirmés au Bas-Saint-Laurent en hausse

Le Bas-Saint-Laurent connait une augmentation de 15 nouveaux cas de COVID-19 en date du 6 janvier, portant le total de cas confirmés depuis le début de la pandémie à 1 358 pour la région contre 141 cas actifs.

La MRC de Rivière-du-Loup, avec 8 nouveaux cas, et celle de Kamouraska, avec 2 nouveaux cas, sont les deux seules régions du KRTB à avoir ajouté de nouveaux cas de COVID-19 à son bilan quotidien. La situation dans la MRC de Témiscouata demeure stable avec un total de 137 cas positifs depuis le début de la pandémie. La MRC des Basques a quant à elle recensé 27 cas positifs jusqu’à présent et ne compte aucun nouveau cas en date d’aujourd’hui.

À titre comparatif, la MRC de Rimouski-Neigette ajoute 4 nouveaux cas à ses données et compte un total de 545 cas positifs jusqu’à maintenant. Le Bas-Saint-Laurent dénombre 12 nouveaux cas rétablis, portant le total de rétablissements à 1 193.

Données par MRC au Bas-Saint-Laurent :

Kamouraska : 137 (+2)

Rivière-du-Loup : 245 (+8)

Témiscouata : 77

Les Basques : 27

Rimouski-Neigette : 545 (+4)

La Mitis : 71 (+1)

La Matanie : 206

La Matapédia : 43

Inconnu : 7

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 2 641 nouveaux cas pour le 5 janvier, pour un nombre total de 217 999 personnes infectées. Parmi celles-ci, 184 904 sont rétablies. Elles font également état de 47 nouveaux décès, pour un total de 8 488. De ces 47 décès, 13 sont survenus dans les 24 dernières heures, 28 entre le 30 décembre et le 4 janvier, 5 avant le 30 décembre et 1 décès à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 76 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 393. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 8, pour un total actuel de 202. Les prélèvements réalisés le 4 janvier s'élèvent à 31 470, pour un total de 5 043 270. Finalement, 6 221 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 38 984.