La campagne de vaccination est lancée au Bas-Saint-Laurent

C’est ce matin, au CHSLD de Rimouski, que la campagne de vaccination contre la COVID-19 s’est amorcée au Bas-Saint-Laurent.

L’une des premières personnes à recevoir une dose du vaccin a été Roger Michaud, âgé de 74 ans. Mélanie Chassé, infirmière auxiliaire, a procédé à la vaccination.

Selon les autorités régionales de santé publique, la vaccination qui débute aujourd’hui se déroule bien, et ce, grâce à l’excellente collaboration des résidents du CHSLD et à la synergie des équipes du CISSS du Bas-Saint-Laurent qui veillent, depuis des semaines, au bon déroulement de cette vaste opération sans précédent. Au terme de cette première journée, ce sont 235 résidents qui auront obtenu leur première dose de vaccin et plus de 150 employés du CHSLD.

Rappelons que les autres employés du CHSLD de Rimouski ainsi que ceux des CHSLD de Trois-Pistoles et de La Mitis seront également vaccinés au cours des prochains jours et l’exercice se poursuivra avec la réception des doses supplémentaires dès le 4 janvier. De nouveaux sites seront ajoutés progressivement afin de protéger les clientèles à risque, en fonction de la disponibilité des vaccins

BILAN

Selon les données de l'Institut nationale de santé publique du Québec, on rapporte 8 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire du Bas-Saint-Laurent.

La région compte désormais 1 196 cas confirmés depuis le début de la crise. La MRC de Rimouski-Neigette (34) accueille toujours le plus grand nombre de cas actifs, suivie par les MRC de Rivière-du-Loup (9), de la Matanie (8), de La Mitis (7) et des Basques (5). La situation pour les autres MRC n'est pas dévoilée.

Rappelons que le bilan quotidien du CISSS du Bas-Saint-Laurent ne sera pas disponible pour la période des Fêtes, du 24 au 27 décembre, ainsi que du 31 décembre au 3 janvier.