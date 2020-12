Quatorze nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan du Bas-Saint-Laurent

Le bilan du nombre de cas de COVID-19 dans la région a augmenté de 14 selon les dernières données publiées par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, portant le total à 1 119 cas en ce 14 décembre. Huit cas se sont ajoutés dans la MRC de Rimouski-Neigette.

On compte aussi 2 cas de plus dans la MRC de Témiscouata et 1 cas supplémentaire dans la MRC des Basques. La MRC de La Matanie enregistre quant à elle une hausse de 3 nouveaux cas.

Le nombre de personnes rétablies est passé à 940 pour la région du Bas-Saint-Laurent et on dénombre présentement 155 cas actifs. Le nombre de décès est demeuré inchangé avec 24 et le nombre d'hospitalisations est maintenant de 2, soit 1 de moins que la veille. Un total de 433 tests de dépistage ont été réalisés le 13 décembre.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de Kamouraska : 82

MRC de Rivière-du-Loup: 210 (cas actifs : 10)

MRC de Témiscouata : 69 (+2) (cas actifs : 11)

MRC des Basques : 18 (+1) (cas actifs : 5)

MRC de Rimouski-Neigette : 456 (+8) (cas actifs : 95)

MRC de La Mitis : 54 (cas actifs : 7)

MRC de La Matanie : 195 (+3) (cas actifs : 21)

MRC de La Matapédia : 30

À déterminer / non classé: 5

Aucun nouveau cas ne s'est ajouté à l'éclosion au CHSLD de Matane, le CISSS du Bas-Saint-Laurent considère la situation comme stable. On y compte 32 cas dont 8 décès. Également, 7 usagers et 9 travailleurs sont rétablis.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec font état de 1 620 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 165 535. Elles rapportent aussi 25 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 7 533.Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille, avec un cumul de 890. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, pour un total de 122.