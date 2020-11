La COVID-19 soulève une polémique au Témiscouata

La pandémie COVID-19 a des répercussions sur le moral des gens, elle en a également eu auprès d’un homme d’affaires de Témiscouata-sur-le-Lac, Christian St-Pierre, et de la préfet de la MRC de Témiscouata, Guylaine Sirois. Une déclaration de cette dernière a créé un grand mécontentement chez le premier.

Des médias ont laissé savoir que Mme Sirois n’avait pas l’intention de demander une exemption pour sa MRC si le Bas-Saint-Laurent tombait en zone rouge. M. St-Pierre a vivement réagi sur Facebook sur la page de son commerce J.A. St-Pierre & Fils.

«Son travail c’est d’aider le Témiscouata et non pas le planter…! (…) Notre région et ces gens qui l’habitent ont fait d’énormes sacrifices afin de rester en position de sécurité et garder leurs commerces ouverts selon les normes établies. (…) Il ne faut vraiment pas respecter les gens du Témiscouata pour agir de cette façon… ou j’ose imaginer que c’est une erreur qu’elle a faite dû à la fatigue et la pression occasionnée par tout le stress de la COVID? J’espère que Mme Sirois va se reprendre et penser aux gens de sa région et non pas à son capital politique…», a mentionné Christian St-Pierre.

«Je ne regrette pas ma sortie. Je ne l’ai pas faite pour moi, je l’ai faite pour les commerces plus petits comme les bars et les restaurants. C’était assez clair mon message, elle travaille pour le Témiscouata, elle doit tout faire pour que le KRTB reste en zone permissive (orange). On ne doit pas se comparer à Matane et à Rimouski, nous ne sommes pas du tout dans le même bassin. C’est une question de principe», a poursuivi l’homme d’affaires.

Christian St-Pierre a également souligné que Guylaine Sirois s’était donné la peine de venir le rencontrer dans son commerce pour s’expliquer. Info Dimanche a contacté la préfet de la MRC de Témiscouata pour également obtenir des explications. Elle n’a pas accepté de commenter pour le moment.