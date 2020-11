Dix cas de COVID-19 supplémentaires au Bas-Saint-Laurent 

Pour une deuxième journée consécutive, dix nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au bilan dressé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, ce mercredi 25 novembre.

On compte ainsi aujourd'hui cinq nouvelles personnes infectées par la COVID-19 dans la MRC de Rimouski-Neigette, cinq dans la MRC de la Matanie et une dans la MRC du Témiscouata. Notons qu'un cas a également été soustrait du bilan de la MRC de Kamouraska ce qui garde la hausse quotidienne à dix.

Le nombre total de cas recensés depuis le printemps dernier se chiffre maintenant à 738 au Bas-Saint-Laurent, dont 138 actifs, principalement regroupés dans l'Est du territoire, selon les données du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Lors de la journée de lundi, 731 tests de dépistage ont été réalisés.

Les autorités ne rapportent toujours aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19. Le bilan des décès est aussi stable à 16, en date du 24 novembre, 18 h.

BILAN DES ÉCLOSIONS

Par ailleurs, un nouveau cas a été déclaré à la Résidence Les Bâtisseurs de Matane. On compte 90 personnes infectées dans ce milieu de vie, dont 66 résidents, 21 travailleurs et 3 proches aidants. On y déplore 6 décès. Maintenant 51 résidents et 17 travailleurs sont considérés comme rétablis.

À la Résidence des Sages de Matane, un travailleur a là aussi reçu un test positif depuis hier. Cette éclosion compte maintenant 28 cas, dont 15 résidents et 13 travailleurs. Deux personnes atteintes de la COVID-19 y ont malheureusement perdu la vie.

Les éclosions au CHSLD de Matane et sur une unité de l'Hôpital de Rimouski sont stables.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de La Matapédia : 24 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de La Matanie : 153 (+5) (cas actifs : 55)

MRC de La Mitis : 29 (-) (cas actifs : 15)

MRC de Rimouski-Neigette : 205 (+5) (cas actifs : 60)

MRC des Basques : 11 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Témiscouata : 46 (+1) (cas actifs : 6)

MRC de Rivière-du-Loup: 190 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Kamouraska : 78 (-1) (cas actifs : 0)

À déterminer / non classé : 2 (-)

Notes (n.d.) : Conformément aux orientations ministérielles, les autorités ne peuvent pas préciser le nombre de cas actifs des territoires (MRC/RLS) lorsque le nombre de cas varie de 1 à 4.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 100 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 135 430. Elles font également état de 28 nouveaux décès, pour un total de 6 915. De ces 28 décès, 12 sont survenus dans les 24 dernières heures, 14 sont survenus entre le 18 et le 23 novembre et 2 sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 655. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 3, et s'élève maintenant à 93. Les prélèvements réalisés le 23 novembre s'élèvent à 24 067, pour un total de 3 750 867.