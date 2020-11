COVID-19 : 21 nouveaux cas et un décès de plus au Bas-Saint-Laurent

Vingt et un nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au bilan dressé quotidiennement par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Malheureusement, on déplore également aujourd'hui un décès, portant le total à 16 depuis le début de la pandémie.

On compte 7 nouvelles personnes infectées par la COVID-19 dans la MRC de Rimouski-Neigette, 11 dans la MRC de la Matanie et 2 dans la MRC de la Mitis et un dans la MRC du Témiscouata.

Le nombre total de cas recensés depuis le printemps dernier se chiffre maintenant à 718 au Bas-Saint-Laurent, dont 145 actifs, selon les données du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Lors de la journée d’hier, 513 tests de dépistage ont été réalisés.

Les autorités de santé publique rapportent actuellement une hospitalisation en lien avec la COVID-19 sur le territoire.

BILAN DES ÉCLOSIONS

L’éclosion en cours à la Résidence Les Bâtisseurs de Matane est stable. On compte 89 personnes infectées dans ce milieu de vie, dont 66 résidents, 20 travailleurs et 3 proches aidants. On y déplore 5 décès. Maintenant 23 résidents et 13 travailleurs sont considérés comme rétablis.

À la Résidence des Sages de Matane, un travailleur a reçu un test positif depuis hier. Cette éclosion compte maintenant 26 cas, dont 15 résidents et 11 travailleurs. Deux personnes atteintes de la COVID-19 y ont malheureusement perdu la vie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent avise la population que le CHSLD de Matane, fait face à une éclosion de COVID-19. À ce jour, 10 résidents, dont un décès, et 5 travailleurs ont reçu un résultat positif à la COVID-19. Cette installation héberge 96 personnes et accueille plus de 100 travailleurs. Les usagers concernés ont été transférés vers une zone chaude désignée du CHSLD.

L’Hôpital de Rimouski fait aussi face à une éclosion de COVID-19 au sein de l’une de ses unités d’hospitalisation. Quatre employés ont reçu un test positif à la COVID-19 au cours de la dernière semaine. Toutes les personnes connues ayant eu un contact significatif avec les cas ont été isolées. Aucun usager n’est touché.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

La Matapédia : 24

La Matanie : 146 (+11)

La Mitis : 28 (+2)

Rimouski-Neigette : 194 (+7)

Les Basques : 11

Rivière-du-Loup : 190

Témiscouata : 44 (+1)

Kamouraska : 79

À déterminer : 2

Bas-Saint-Laurent : 718 (+21)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 164 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 133 206. Elles font également état de 13 nouveaux décès, pour un total de 6 842. De ces 13 décès, 3 sont survenus dans les 24 dernières heures et 10 sont survenus entre le 16 et le 21 novembre.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de 8 par rapport à la veille, avec un cumul de 634. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 5, et s'élève maintenant à 98. Les prélèvements réalisés le 21 novembre s'élèvent à 20 017, pour un total de 3 706 400.