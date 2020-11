COVID-19 : 25 nouveaux tests positifs au Bas-Saint-Laurent

Vingt-cinq nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au bilan dressé quotidiennement par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, en ce 22 novembre. On dénombre 92 tests positifs, au cours de la dernière semaine, dans la région.

On compte 14 nouvelles personnes infectées par la COVID-19 dans la MRC de Rimouski-Neigette, 4 dans la MRC de la Matanie et 6 dans la MRC de la Mitis et un dans la MRC de la Matapédia.

Le nombre total de cas recensés depuis le printemps dernier se chiffre maintenant à 697 au Bas-Saint-Laurent, dont 134 actifs, selon les données du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Lors de la journée d’hier, 713 tests de dépistage ont été réalisés.

Les autorités de santé publique rapportent aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 sur le territoire. Le bilan des décès est stable à 15, en date d’hier (15 h).

BILAN DES ÉCLOSIONS

L’éclosion en cours à la Résidence Les Bâtisseurs de Matane est stable. On compte 89 personnes infectées dans ce milieu de vie, dont 66 résidents, 20 travailleurs et 3 proches aidants. On y déplore 5 décès. Maintenant 23 résidents et 13 travailleurs sont considérés comme rétablis.

Même constat à la Résidence des Sages de Matane. Cette éclosion compte 25 cas, dont 15 résidents et 10 travailleurs. Deux personnes atteintes de la COVID-19 y ont malheureusement perdu la vie.

La situation est également inchangée au GMF-U de Rimouski, avec trois cas.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de La Matapédia : 24 (+1) (cas actifs : n.d.)

MRC de La Matanie : 135 (+4) (cas actifs : 57)

MRC de La Mitis : 26 (+6) (cas actifs : 13)

MRC de Rimouski-Neigette : 187 (+14) (cas actifs : 51)

MRC des Basques : 11 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Témiscouata : 43 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Rivière-du-Loup: 190 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de Kamouraska : 79 (-) (cas actifs : 0)

À déterminer / non classé : 2 (-)

Notes (n.d.) : Conformément aux orientations ministérielles, les autorités de santé publique régionales ne peuvent pas préciser le nombre de cas actifs des territoires (MRC/RLS) lorsque le nombre de cas varie de 1 à 4.