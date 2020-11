COVID-19: un décès s'ajoute au bilan

Pour une deuxième journée consécutive, une personne atteinte de la COVID-19 a malheureusement perdu la vie, rapporte le CISSS du Bas-Saint-Laurent dans son plus récent bilan daté du 11 novembre.

Bien qu'il n'y ait que 9 nouveaux cas rapportés ce mercredi, dont 7 dans la MRC de la Matanie, la Santé publique recense 17 nouveaux cas liés au dépistage massif à la Résidence Les Bâtisseurs de Matane. Les 10 autres cas seront portés au bilan de demain en raison de l'heure de tombée du bilan national.

Présentement, deux personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées et 11 décès attribuables à ce virus sont survenus depuis le début de la pandémie. Maintenant 477 personnes sont considérées comme rétablies sur les 572 cas recensés. Il y a donc 84 cas actifs sur le territoire bas-laurentien.

Pas moins de 683 tests de dépistage ont été réalisés dans la journée du 9 novembre.

Cas par MRC

La Matapédia : 22

La Matanie : 86 (+7 aujourd'hui et +10 au bilan de demain)

La Mitis : 13

Rimouski-Neigette : 135 (+1)

Les Basques : 10

Rivière-du-Loup : 187

Témiscouata : 42

Kamouraska : 76 (+1)

À déterminer : 1

Bas-Saint-Laurent : 572 (+9)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 378 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 118 529. Elles font également état de 22 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 6 515. De ces 22 décès, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures et 16 sont survenus entre le 4 et le 9 novembre.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 39 par rapport à la veille, avec un cumul de 573. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 2, et s'élève maintenant à 84. Les prélèvements réalisés le 9 novembre s'élèvent à 24 198, pour un total de 3 366 968.