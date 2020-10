COVID-19: trois nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte aujourd'hui une augmentation de trois nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire portant le total à 405, dont 36 cas actifs. Toutefois les données par MRC ne sont pas disponibles en raison d'un reclassement en cours.

Nous comptons 362 cas rétablis au Bas-Saint-Laurent en date du 16 octobre, 10 h. Il y a 7 hospitalisations en lien avec la COVID-19 et 362 cas rétablis. Pas moins de 541 dépistages ont été réalisés dans la journée du 14 octobre.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 055 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 91 018. Aussi, 1 décès est survenu dans les 24 dernières heures, auquel s'ajoutent 11 décès survenus entre le 9 et le 14 octobre et 2 décès survenus avant le 9 octobre. Toutefois, le total s'élève à 6 018 décès en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 14 par rapport à la veille, avec un cumul de 507. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, et s'élève maintenant à 87. Les prélèvements réalisés le 14 octobre s'élèvent à 29 028, pour un total de 2 752 073.