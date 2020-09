COVID-19: Fermeture préventive de l'écocentre de Rivière-du-Loup

Pour respecter les directives de la santé publique et pour protéger la santé des utilisateurs et des employés, l’écocentre de Rivière-du-Loup, situé au 100 rue Delage, sera fermé à partir du 25 septembre pour quelques jours.



Par voie de communiqué, la Co-éco précise qu'elle relancera les activités de l’écocentre dès qu’il sera possible de le faire en toute sécurité. «Cette décision n’affecte pas les autres écocentres sur les territoires des MRC de Rivière-du-Loup et Kamouraska.»

Co-éco devrait être en position de confirmer une date de réouverture le lundi 28 septembre, la population sera tenue informée.



Les résidents de la MRC de Rivière-du-Loup qui auraient des questions sur cette fermeture préventive peuvent contacter Co-éco au 1 888 856-5552, poste 0.