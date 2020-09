COVID-19 : un test positif à l’École Lanouette de Saint-Antonin

Un élève de l’École Lanouette de Saint-Antonin a reçu un résultat positif à un test de COVID-19, a confirmé le Centre de services scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, en fin d’après-midi ce jeudi 24 septembre.

Ce cas est considéré à risque très faible par la Santé publique, puisque les parents ont été proactifs en gardant leur enfant à la maison rapidement et en respectant les consignes.

Dans cette optique, explique-t-on, la situation ne nécessite aucun isolement de groupes d’élèves. Par conséquent, cette école primaire demeure ouverte et continue d’appliquer les règles de prévention nécessaires pour éviter toute forme de propagation.

Le Centre de services scolaire tient à souligner à quel point la vigilance et le respect des consignes de la part des parents, des élèves et du personnel limitent, de façon importante, la propagation. Il encourage les élèves et le personnel à poursuivre l’application des mesures sanitaires implantées depuis le début de l’année scolaire.