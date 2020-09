Cinq nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

L'augmentation du nombre de cas positifs à la COVID-19 a ralenti au cours des derniers jours dans la région. Lors de la dernière semaine, 86 nouveaux cas ont été répertoriés. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme qu'un total de cinq personnes supplémentaires ont reçu un diagnostic positif dans les MRC de Rivière-du-Loup (2), Témiscouata (2) et Kamouraska (1) le 20 septembre.

La région du Bas-Saint-Laurent se trouve donc toujours au palier jaune de préalerte qui avertit la population à prendre ses précautions davantage pour éviter une flambée des cas positifs en raison de la propagation communautaire de la COVID-19. À ce palier, davantage d'inspections sont réalisées par la Sûreté du Québec pour s'assurer que les règles sanitaires de la Santé publique sont respectées.

Le Bas-Saint-Laurent est la région du Québec avec le plus de cas actifs, avec un taux de 72 pour 100 000, plus élevé que la Capitale-Nationale, avec 66,5 pour 100 000.

Source : Institut national de la santé publique du Québec - Bas-Saint-Laurent

Cas par MRC au Bas-Saint-Laurent :

La Matapédia : 14

La Matanie : moins de 5

La Mitis : 5

Rimouski-Neigette : 40

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 102 (+2)

Témiscouata : 29 (+2)

Kamouraska : 56 (+1)

BILAN NATIONAL

Au Québec, la hausse du nombre de cas de COVID-19 se poursuit. Selon les données de l'Institut national de la santé publique du Québec, on compte 462 nouveaux cas positifs depuis hier, 5 décès de plus et une hausse de 7 personnes hospitalisées. Un point de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé et du directeur national de la Santé publique, Dr Horacio Arruda, est par ailleurs prévu à 17h aujourd'hui concernant le changement de palier d'alerte dans quelques régions du Québec. Le Bas-Saint-Laurent ne serait pas concerné par cette annonce.