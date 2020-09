COVID-19: le Bas-Saint-Laurent passe au jaune

Le Bas-Saint-Laurent rejoint sept autres régions du Québec qui sont au «jaune», en mode préalerte. C'est le premier ministre François Legault qui en a fait l'annonce le mardi 15 septembre.

Ce dernier s'est dit «très inquiet» par la hausse marquée du nombre de cas au cours des derniers jours et par la transmission communautaire de la COVID-19.

François Legault a brandi la menace de l'engorgement sur les hôpitaux, forçant le report de chirurgie, de la fermeture des classes et ultimement de refermer des entreprises comme conséquences d’une reprise de la pandémie. «La situation est critique et inquiétante», a lancé le premier ministre.

«On constate depuis quelques semaines qu'à la suite de rencontres de familles ou entre amis, le virus se propage trop. Je suis très inquiet de la situation qu'on vit actuellement et de la tendance qu'on voit au Québec. Si le virus continue de se propager à ce rythme-là, on risque d'avoir des personnes qui vont occuper des lits d'hôpitaux ou éventuellement mourir. On risque aussi d'engorger les hôpitaux, de voir des personnes dont les chirurgies devront être reportées», a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault.

«Nous sommes tous en guerre contre le virus», a martelé le premier ministre du Québec.

MINISTRE DE LA SANTÉ

De son côté, le ministre de la Santé, Christian Dubé a expliqué que trois critères font en sorte que quatre régions sont maintenant en préalerte dont le Bas-Saint-Laurent. Il s’agit d’un nombre d’éclosions, de la taille des éclosions et de la capacité à offrir des soins.

M. Dubé a souligné que c'est la contagion communautaire qui est la principale voie de propagation de la COVID-19.

Il aussi rappelé que certaine de ces régions sont à la limite de passer en code orange, alerte modérée, qui entrainera des mesures restrictives et des fermetures pour les secteurs d’activité jugés les plus à risque de transmission.

Déjà, la vente de nourriture après minuit dans les bars est interdite. Le ministre a aussi promis un contrôle policier plus serré dans ces milieux.

Plus de détails suivront.