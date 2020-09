COVID-19 au Bloc québécois : le député Maxime Blanchette-Joncas fait le point

Le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, souhaite rassurer la population de la circonscription quant à l’annonce récente concernant un employé du cabinet du chef du Bloc québécois ayant reçu un résultat positif au dépistage de la COVID-19.

Cette situation résulte d’une réunion du caucus tenue la semaine dernière à Saint-Hyacinthe. Compte tenu des engagements planifiés depuis des semaines dans la circonscription, notamment auprès des élus municipaux, de nombreux citoyens et des principaux acteurs sociaux et économiques régionaux, le député Blanchette-Joncas avait déjà prévu d’assister virtuellement à cette réunion par téléphone et vidéoconférence.

Même si tous les députés présents à Gatineau doivent désormais se retirer de manière préventive jusqu’à l’attente d’un résultat médical, Maxime Blanchette-Joncas pourra poursuivre ses activités de proximité auprès de la population, tout en respectant à la lettre les différentes consignes de sécurité sanitaire édictées par les autorités de la Santé publique du Québec.

«Je me désole de l’incertitude que vivent mes collègues. Je pense franchement à ce conseiller touché, que j’estime, et je lui souhaite un prompt rétablissement. Cet épisode nous montre que personne n’est à l’abri de ce virus et j’enjoins toute la population à redoubler d’ardeur et de vigilance pour assurer notre santé collective. C’est encore possible de limiter les dégâts, si tout le monde y met du sien», a déclaré Maxime Blanchette-Joncas.

Le député insiste pour que quiconque présentant des symptômes apparentés à la COVID-19 ou ayant été en contact avec des personnes qui pourraient en être porteuses s’engage à passer un test de dépistage et à suivre les instructions disponibles sur le site du gouvernement du Québec.