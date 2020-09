Cégep de Rivière-du-Loup : suspension des cours pour une semaine

La Direction du Cégep de Rivière-du-Loup a annoncé le vendredi 11 septembre qu'elle suspendait l'ensemble de ses cours à l’enseignement régulier pour une semaine. Les classes reprendront le lundi 21 septembre, mais en ligne cette fois.

La suspension des cours en présentiel fait suite à l'éclosion des cas de COVID-19 à Rivière-du-Loup et à La Pocatière en lien avec des soirées organisées pendant le congé de la fête du Travail au Kamouraska. Une quarantaine de personnes ont déjà reçu un test positif, dont des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup.

L'établissement d'enseignement assure avoir pris la décision de suspendre les cours en présence en collaboration avec la Direction générale de la santé publique du Bas-Saint-Laurent. Ainsi, à compter du 21 septembre, les cours seront exclusivement offerts en ligne. La situation sera réévaluée avec la santé publique au début du mois d’octobre.

«De façon générale, les cas confirmés ont bien fait les choses et ont eu peu de contacts avec des membres du Cégep. Toutefois, comme la situation autour du Cégep est de plus en plus préoccupante et que certains jeunes adultes manifestent malheureusement des comportements inappropriés en dehors des murs du Cégep, la Direction régionale de la santé publique nous demande notre collaboration pour tenter de contenir le plus rapidement possible l’éclosion » précise par voie de communiqué Jérémie Pouliot, directeur des études au Cégep de Rivière-du-Loup.

Selon les informations reçues par la santé publique, le Cégep ne représente pas un foyer de contamination. Le risque est donc considéré comme faible pour les enseignants et le personnel non enseignants qui respectent les mesures de distanciation mises en place.

Les membres du personnel pourront se rendre au Cégep, mais le télétravail est recommandé. Le personnel pourra avoir accès aux bureaux, aux salles d’enseignement et aux locaux spécialisés. De leur côté, les étudiants seront informés sous peu des modalités de récupération du matériel.

L’accès par les étudiants sera contrôlé dès aujourd’hui. Pour sa part, le Centre sportif demeura fermé.

La Direction du Cégep a tenu à préciser qu’aucun autre commentaire ne sera fait et qu’elle n’accordera pas d’entrevue à ce sujet.