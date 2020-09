Port du masque à l'intérieur : des amendes aux récalcitrants 

Les citoyens qui refuseront de porter le masque dans les lieux publics intérieurs s'exposeront dorénavant à des amendes, a confirmé François Legault, jeudi. «C'est le temps de sévir», a lancé le premier ministre dans le cadre d'un point de presse organisé à Québec.

Aux côtés du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de la Santé publique, Dr Horacio Arruda, M. Legault a expliqué que la nouvelle hausse des cas quotidiens, reliée dans plusieurs cas à l'organisation de fêtes privées, était une «tendance préoccupante» et qu'il fallait agir.

Ces derniers jours, le gouvernement avait monté le ton en rappelant l'importance de respecter les consignes de la santé publique. Il avait prévenu qu'il n'hésiterait pas à sévir.

«Il y a une écrasante majorité qui suit les consignes, mais malheureusement, il y a une petite minorité de gens irresponsables qui ne suivent pas les consignes», a déclaré le premier ministre.

«On en peut pas accepter que quelques individus irresponsables mettent à risque toute notre société au Québec», a-t-il poursuivi, précisant que c'est en particulier le refus de porter le masque, dans les lieux publics intérieurs, qui sera puni.

Les amendes seront données aux citoyens récalcitrants à compter de samedi (12 septembre). Le montant de celles-ci n'a pas encore été dévoilé. Cette question sera au coeur des discussions du conseil des ministres prévues plus tard aujourd'hui.

«Le but c'est que les amendes découragent les gens à ne pas respecter les consignes.»

Soulignons que cette nouvelle règle s'applique sur tout le territoire du Québec. François Legault a cependant affirmé que les corps de police allaient surtout se concentrer dans les zones jaunes, là où, «toutes proportions gardées», il y a davantage de cas. On parle ici des régions de Québec, Laval, l'Estrie et l'Outaouais.

Davantage de détails suivront....