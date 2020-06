Ottawa prolonge de huit semaines la PCU

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé le mardi 16 juin que le gouvernement fédéral prolongeait de deux mois la période d'admissibilité maximale à la fameuse Prestation canadienne d'urgence (PCU). Du même souffle, il a aussi confirmé que la fermeture de la frontière avec les États-Unis sera maintenue jusqu'au 21 juillet.

«(...) si on reprend certaines activités, beaucoup de gens ont encore besoin de ce soutien pour payer leurs factures pendant qu’ils cherchent du travail», a souligné M. Trudeau en conférence de presse devant sa résidence de Rideau Cottage.

«Ça veut dire que si vous touchez la PCU et que vous ne pouvez pas retourner travailler parce que vous n'arrivez pas à trouver du travail ou que ce n'est pas possible en ce moment, vous allez continuer de recevoir votre 2 000 $ par mois», a poursuivi Justin Trudeau.

La PCU offre aux salariés, contractuels, travailleurs autonomes, aux personnes malades et aux parents d’enfants malades et aux gens admissibles ou non à l’assurance-emploi une prestation mensuelle de 2000 $ imposables, et ce, en raison de la COVID-19.

FRONTIÈRES

Par ailleurs, le premier ministre a aussi confirmé que le Canada et les États-Unis s'étaient entendus afin de prolonger de 30 jours la fermeture des frontières. L’interdiction de voyage non essentiel entre les deux pays est donc prolongée jusqu’au 21 juillet.

«C’est une décision qui va protéger les gens des deux côtés de la frontière alors que l’on continue la lutte contre le COVID-19», a souligné M. Trudeau. Rappelons que la frontière avec nos voisins américains est fermée depuis le 20 mars dernier.