Déménagement de certaines cliniques désignées d’évaluation et de dépistage de la COVID-19 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent informe la population que les cliniques désignées d’évaluation et de dépistage de la COVID-19 de Kamouraska, de Témiscouata, de La Matapédia et de La Matanie sont intégrées à même les hôpitaux de leur MRC respective.

Le CISSS indique que les six hôpitaux de la région ont fait l’objet de transformations au cours des dernières semaines. Ses équipes ont défini des zones réservées aux différents usagers selon leur situation :

Zone froide (bleu) : pour les usagers sans COVID-19

Zone tiède (jaune) : pour les personnes suspectées et en attente d’un résultat de test pour la COVID-19

Zone chaude (rouge) : pour les personnes ayant la COVID-19

La délimitation des zones permet désormais d’accueillir en milieu hospitalier les usagers avec un diagnostic de la COVID-19 suspecté ou confirmé.

Rappelons que ces cliniques offriront des soins de santé pour les personnes qui présentent des symptômes d’allure grippale ou de gastroentérite dans but de mieux protéger notre population, en limitant les risques de propagation entre personnes symptomatiques et non symptomatiques. Les cliniques sont accessibles 7 jours/7, sur rendez-vous seulement.

Il est important de noter que toute personne qui développe des symptômes d’allure grippale et de gastroentérite ainsi que des symptômes compatibles avec le COVID-19, soit de la fièvre, de la toux et des difficultés à respirer, est d’abord invitée à communiquer avec la ligne Info-COVID au 1 877 644-4545 (en remplacement de l’Info-Santé 811). Une infirmière évaluera la situation, émettra des recommandations appropriées et, au besoin, octroiera un rendez-vous à la clinique désignée d’évaluation (CDE).