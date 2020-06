COVID-19 : un bilan stable depuis une semaine

Aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été répertorié sur le territoire du CISSS du Bas-Saint-Laurent depuis maintenant sept jours consécutifs. On dénombre au total 48 cas positifs, 41 personnes rétablies et 5 personnes qui se trouvent présentement en auto-isolement dans la région, sous la supervision de la Santé publique.

Les autorité de la santé publique soulignent qu'aucun citoyen du Bas-Saint-Laurent n'est présentement hospitalisé. On déplore toutefois deux décès survenus en lien avec la COVID-19.

NOMBRE DE CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 10

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 25

Témiscouata : 5

Kamouraska : moins de 5

Bas-Saint-Laurent : 48

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle aux visiteurs de la région de ne pas se rendre dans les commerces locaux sans avoir respecté une période d'isolement volontaire au préalable et de faire appel aux différents services de livraison.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes statistiques de l'Institut national de la santé publique du Québec rapportent 239 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 51 593 personnes atteintes, dont 30 077 cas actifs. On rapporte aussi 52 nouveaux décès, portant le bilan à 4 713 au Québec. Dans la province, plus de 16 800 personnes sont maintenant considérées comme rétablies par les autorités de la santé publique.