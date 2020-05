Un nouveau cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Un autre cas de COVID-19 s’est ajouté au bilan du Bas-Saint-Laurent le 26 mai, portant le total à 48. Ce nouveau cas se trouve dans l’une des MRC qui en compte moins de cinq. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne peut donc pas en préciser le territoire.

Depuis une semaine, le nombre de cas positifs a augmenté de 4 dans la région. On déplore deux décès en lien avec ce virus et une personne atteinte de la COVID-19 est présentement hospitalisée. On compte aussi 36 cas rétablis.

Nombre de cas par MRC au Bas-Saint-Laurent :

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 10

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 25

Témiscouata : 5

Kamouraska : moins de 5

Bas-Saint-Laurent : 48 (+1)

Neuf personnes sont présentement en auto-isolement et sont suivies par la Santé publique pour éviter une propagation du virus dans la communauté. Rappelons que le port du masque (couvre-visage) est fortement recommandé dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n'est pas possible d’après les autorités de la santé publique.