Un nouveau cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a rapporté un nouveau cas de COVID-19 sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette au cours des 24 dernières heures. Le bilan pour la région passe ainsi à 46 cas dans le bilan du 22 mai.

Selon les autorités de santé publique, deux personnes sont maintenant hospitalisées et deux décès sont liés au virus sur le territoire. On dénombre également toujours 33 personnes rétablies.

Selon le CISSS, 9 personnes sont aussi en auto-isolement et sont suivies par la Santé publique.

Nombre de cas confirmés par MRC au Bas-Saint-Laurent :

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 10 (+1)

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 25

Témiscouata : 5

Kamouraska : moins de 5

Bas-Saint-Laurent :

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données de l'Institut national de la santé publique du Québec font état de 646 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Le total de personnes infectées au Québec se chiffre maintenant à 46 141. On déplore depuis hier 65 nouveaux décès, pour un total de 3 865 dans la province. On compte aussi 1 479 hospitalisations (-25), dont 171 aux soins intensifs (-5).

Depuis le début de la crise, 13 819 personnes sont rétablies.

«Nous constatons une tendance encourageante, a déclaré la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guibault. Il y a une stabilisation du nombre de nouveaux cas, et ce malgré le fait qu'on teste davantage et que nous sommes toujours l'un des endroits où on test le plus dans le monde, toutes proportions gardées.»

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES

Toute personne ayant fréquenté tout lieu public doit surveiller ses symptômes et respecter les consignes sanitaires suivantes :