Feu vert pour l’ouverture des camps de jour le 22 juin

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé le 21 mai que les autorités de santé publique de la province ont donné leur accord pour ouvrir les camps de jour le 22 juin.

Des mesures seront proposées pour ces camps de jour afin de respecter les différentes consignes en vigueur, notamment la formation de groupes plus petits et la distanciation social. Le défi majeur sera désormais le recrutement de moniteurs et de monitrice pour aller y travailler cet été, puisque les groupes seront plus nombreux qu'à l'habitude.

«Je fais un appel à tous les adolescents et les jeunes adultes qui auraient le gout de vivre une belle expérience et de travailler tout l’été avec des jeunes (…) Après plusieurs mois sans école, les enfants ont besoin de se voir entre eux et de bouger», a commenté le premier ministre François Legault.

Plus de détails suivront.