Maintenant 44 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de cas de COVID-19 confirmés se chiffre maintenant à 44 au Bas-Saint-Laurent en date du 18 mai, une augmentation de 1 par rapport à la veille. Ce dernier est répertorié dans l’une des MRC comprenant moins de cinq cas pour le moment.

Une personne est présentement hospitalisée en raison de la COVID-19, et 33 sont maintenant rétablies. On compte aussi huit citoyens se trouvant présentement en auto-isolation et qui sont suivis par la Santé publique.

Nombre de cas confirmés par MRC au Bas-Saint-Laurent :

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 8

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 25

Témiscouata : 5

Kamouraska : moins de 5

Bas-Saint-Laurent : 44

La ministre de la Santé et des services sociaux, Danielle McCann, a confirmé que les activités des hôpitaux, dont les chirurgies, reprendront graduellement au cours des prochains jours partout au Québec. Le nombre de chirurgies reportées au Québec est évalué à environ 68 000.

Il faudra toutefois s’assurer de répondre aux besoins de la population atteinte de la COVID-19 tout en prenant soin des patients qui ont d’autres problèmes de santé. Dans les régions froides, ou moins atteintes par la COVID-19 comme le Bas-Saint-Laurent, les activités tendront vers le 100 % de reprise.

BILAN PROVINCIAL

Le premier ministre du Québec, François Legault, a souligné qu’aujourd’hui, on enregistre le plus faible nombre de décès depuis le 12 avril, soit 34, pour un total de 3 596 morts liées à la COVID-19. Malgré que le nombre de tests ait été doublé, la direction nationale de la santé publique rapporte une augmentation de 707 cas, portant le bilan à 43 627. Plus de 12 000 personnes sont considérées comme guéries. On compte aussi 1 771 hospitalisations, une augmentation de 5 par rapport à la veille, dont 179 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de 4 par rapport à la veille.

Le feu vert a été donné pour rouvrir les commerces avec une entrée extérieure dans la région du Grand Montréal le 25 mai et les services de garde le 1er juin.