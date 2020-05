Collecte de fonds «Chat va bien manger!», organisée par Bouffe Animaux RDL

La crise sanitaire causée par la COVID-19 a des répercussions économiques importantes auprès de certains citoyens qui possèdent des animaux de compagnie. Cette situation peut changer leur capacité de répondre aux besoins alimentaires de leurs animaux et causer de possibles abandons. L’entreprise Bouffe Animaux RDL de Rivière-du-Loup a mis en place une collecte de fonds nommée «Chat va bien manger!» afin de leur venir en aide dans ce contexte plus difficile.

Bouffe Animaux RDL et sa propriétaire, Carol-Anne Dionne, s’engagent à créer une banque alimentaire de produits de qualité pour subvenir aux besoins nutritionnels des chiens et des chats dont les propriétaires sont en grande difficulté financière. L’entreprise se donne d’ailleurs la mission de rendre accessible une plus grande quantité de denrées essentielles que la valeur en argent du don qui a été remis.

Les personnes admissibles afin de bénéficier de cette aide pour nourrir leurs animaux seront celles qui ont utilisé le service de dépannage alimentaire d’urgence du Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup. Bouffe Animaux RDL travaille en collaboration avec cet organisme pour déterminer les besoins des demandeurs et leur fournir la nourriture adéquate pour leur situation. Les produits seront offerts gratuitement aux bénéficiaires, jusqu’à l’épuisement de la banque alimentaire qui sera formée.

Bouffe Animaux RDL offre à chaque personne qui fait un don un certificat-cadeau de 5$ utilisable en boutique pour la remercier de sa collaboration.

Il est possible de faire un don au gofundme.com/f/chat-va-bien-manger. La collecte prendra fin le 31 mai.