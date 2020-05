Un nouveau décès lié à la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte un nouveau décès lié à la COVID-19 survenu hier soir. Il sera comptabilisé au bilan national du 15 mai. Cette personne était hospitalisée à l'extérieur de la région. Le bilan des cas demeure inchangé aujourd’hui, avec un total de 40 au Bas-Saint-Laurent.

On compte également 33 personnes rétablies dans la région, deux personnes hospitalisées et maintenant deux décès. À partir du 18 mai prochain, les services de prélèvements s’effectueront sur rendez-vous seulement. La prescription médicale sera directement envoyée aux centres de prélèvements, lesquels fixeront un rendez-vous avec l’usager.

Répartition des cas de COVID-19 par MRC :

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 7

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 23

Témiscouata : 5

Kamouraska : moins de 5

Bas-Saint-Laurent : 40

Depuis le 11 mai, il est possible qu'une personne proche aidante significative puisse apporter son soutien à un résident en CHSLD, en résidence privée pour ainée ou en ressource intermédiaire et de type familial (RI-RTF).

Les personnes proches aidantes qui seront autorisées à offrir cette implication sont celles qui offrent leur soutien de façon régulière, à tous les jours ou plusieurs fois par semaine pour répondre à des besoins et contribuer à l’intégrité et au bien-être d’un proche.

Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, «l’aide et le soutien apportés peuvent concerner l’accompagnement pour les repas, la surveillance et la vigilance face à l’état général, le soutien à diverses activités de la routine quotidienne ou de nature récréative, l’aide à la marche ou encore être un soutien sur le plan moral ou apporter du réconfort.»

BILAN PROVINCIAL

Le Québec a dépassé les 40 000 cas de COVID-19 en ce 14 mai. Le premier ministre du Québec, François Legault, annoncé aujourd’hui que les conditions dans le Grand Montréal ne sont pas toutes réunies pour envisager un déconfinement. Alors qu’au Bas-Saint-Laurent et ailleurs au Québec, les élèves des écoles primaires ont pu réintégrer leurs classes lundi dernier, à Montréal, l’ouverture est reportée à la fin du mois d’aout prochain.

Le dernier bilan dressé par la Direction de la santé publique du Québec rapporte 131 nouveaux décès, pour un total de 3 351. On compte maintenant 40 724 cas de COVID-19, une augmentation de 793 cas en 24 heures. Le nombre d’hospitalisations a diminué de 42, pour un total de 1834, dont 190 personnes se trouvent présentement aux soins intensifs.

Concernant les tests de dépistage, François Legault a affirmé que 13 291 tests ont été prélevés, en route vers l’objectif de 14 000, dont la majorité sont effectués à Montréal. Les Forces armées canadiennes ont par ailleurs confirmé la présence de soldats dans les CHSLD de la province jusqu’au 12 juin.

Selon le premier ministre du Québec et les autorités de la santé publique, la situation reste «très fragile à Montréal». Pour envisager un déconfinement, il faut constater à la fois une baisse des hospitalisations, une baisse des décès, faire plus de tests de dépistage, des lits disponibles dans les hôpitaux et du personnel nécessaire dans le réseau de la santé. Toutes ces conditions ne sont pas encore réunies.