Des millions supplémentaires pour les PME des régions 

Le gouvernement fédéral a réitéré son désir d’aider les petites et moyennes entreprises des régions qui tombent dans les mailles du filet des autres mesures d’urgence adoptées depuis le début de la crise actuelle.

Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé que les détails concernant la distribution du nouveau Fonds régional de secours et de redressement de 962 millions de dollars, annoncé il y a quelques semaines, seront dévoilés plus tard aujourd’hui.

Cette somme, a indiqué M. Trudeau, sera distribuée par le biais des six agences régionales de développement économique. Ces organisations, a-t-il expliqué, «comprennent bien les réalités des régions» et les défis que les entreprises doivent relever.

Par ailleurs, le gouvernement du Canada a accordé plus de 500 000 prêts à de petites entreprises via le programme du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) jusqu’ici. Également, plus de 120 00 employeurs ont été approuvés pour recevoir la Subvention salariale d’urgence (SSUC).

PCU POUR ÉTUDIANTS

Notons également que les étudiants canadiens pourront effectuer une demande pour recevoir la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants dès vendredi (15 mai). Si ce n’est pas déjà fait, ils sont invités à s’inscrire à «Mon dossier» sur le site de l’Agence du revenu du Canada.

Davantage de détails suivront...