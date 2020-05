COVID-19 : Une situation stable au Bas-Saint-Laurent

Le bilan de la COVID-19 dressé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte toujours 35 cas pour une quatrième journée consécutive. La situation est stable depuis le 27 avril.

On dénombre 31 cas rétablis en date du 30 avril à 18 h et on déplore un décès lié à la COVID-19. Deux personnes sont toujours hospitalisées, dont une se trouve hors de la région.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle que le port du couvre-visage est recommandé dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n’est pas possible. Il doit être accompagné d’autres mesures de protection comme l’application des mesures d’hygiène dont le lavage fréquent des mains pendant 20 secondes. Si une personne est malade, elle doit aussi rester à la maison.

Les rassemblements extérieurs et intérieurs sont encore interdits, malgré la levée graduelle du confinement au cours des prochaines semaines.

Répartition des 35 cas par MRC au Bas-Saint-Laurent:

La Matapédia : moins de 5

La Matanie : moins de 5

La Mitis : moins de 5

Rimouski-Neigette : 5

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 21

Témiscouata : 5

Kamouraska : moins de 5

DÉPISTAGE

Le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, a expliqué que le nombre de dépistage doublera dans la province d'ici la fin de la prochaine semaine, passant de 6 000 tests à 14 000. Cette augmentation vise à établir un meilleur diagnostic de la population au Québec, en marge des démarches de «déconfinement» graduel qui débutent dès le 4 mai.

La répartition des tests sera effectuée en lien avec l'épidémiologie de chacune des régions. Le dépistage sera plus massif dans les communautés les plus touchées par le virus, qualifiées de «zones chaudes».