La fermeture des frontières entre le Canada et les États-Unis prolongée d’un mois

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé le 18 avril que les mesures déjà mises en place aux frontières entre le Canada et les États-Unis seront prolongées de 30 jours afin d’assurer la sécurité des citoyens des deux pays.

Tous les voyages non essentiels transfrontaliers sont toujours interdits, mais les biens de services essentiels continueront de circuler comme c'est le cas actuellement. «Nous allons continuer d’être vigilants par rapport à nos frontières et aux voyageurs de l’international. Nous allons poursuivre le travailler avec les Américains pour assurer notre sécurité (…) À chaque étape, nous allons faire ce qui est nécessaire pour protéger les Canadiens et assurer la continuité de nos chaines d’approvisionnements», a commenté le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Deux avions transportant des masques N95 et des combinaisons médicales sont arrivés au Canada au cours des dernières heures, et d’autres appareils contenant du matériel médical arriveront en fin de semaine, a confirmé M. Trudeau.

AIDE POUR LES ENTREPRISES AUTOCHTONES

En plus de la Prestation canadienne d’urgence, de la Subvention salariale d’urgence et du Programme de crédit aux entreprises, le gouvernement du Canada a annoncé le 18 avril qu’il allouera plus de 306 M$ pour aider les petites et moyennes entreprises autochtones et soutenir les institutions financières autochtones qui leur offrent du financement.

Ces fonds permettront à ces entreprises d’obtenir des prêts à court terme sans intérêt et des contributions non remboursables. Les institutions financières autochtones offrent des services de financement et de soutien aux entreprises des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ces mesures aideront 6 000 entreprises appartenant à des Autochtones à traverser cette période difficile.

L’aide financière sera gérée par l’Association nationale des sociétés autochtones de financement et les sociétés métisses de financement en partenariat avec Services aux Autochtones Canada. Cette annonce s’ajoute aux programmes déjà annoncés dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.