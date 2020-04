COVID-19 : Aucun nouveau cas au Bas-Saint-Laurent

Pour une cinquième journée consécutive, le nombre de cas confirmés de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent est demeuré inchangé avec 34 cas, mercredi. C'est donc dire que seulement quatre nouveau cas ont été décelés depuis le 8 avril.

Pour l'ensemble de la province, le nombre de cas a fait un bond de 612. C'est donc dire qu'au Québec, 14 860 personnes ont maintenant reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Au total, 487 personnes sont maintenant décédées du coronavirus. Il s'agit d'une augmentation importante de 52 par rapport à lundi. Au Bas-Saint-Laurent, on ne compte toujours qu'un seul décès.

Le nombre de personnes hospitalisées a légèrement augmenté au Québec. Au total, 984 personnes se retrouvent dans les hôpitaux de la province. De ce nombre, 218 personnes sont actuellement aux soins intensifs. Il s'agit d'une diminution de 12 comparativement au bilan de mardi.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

Rappelons que pour une première fois, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a ventilé le nombre de cas positifs à la COVID-19 par MRC, cette fin de semaine. Les données ont confirmé que c'est dans la grande région louperivoise que l'on retrouve le plus grand nombre de cas.

Au KRTB, les autorité de santé publique indiquent ainsi que 21 cas ont été recensés dans la MRC de Rivière-du-Loup, alors que 5 personnes ont reçu la confirmation qu'elles avaient contracté le virus au Témiscouata.

Quant aux régions du Kamouraska et des Basques, l'information n'a pas été transmise avec précision, mais on indique que ces régions ont moins de cinq cas positifs (soit entre 0 et 4 cas).

La MRC de Rivière-du-Loup, où ont d'ailleurs été déclarés les quatre premiers cas au Bas-Saint-Laurent, est la plus touchée, et de loin. Par exemple, on ne retrouve que cinq cas positifs dans la grande région de Rimouski-Neigette pourtant bien plus populeuse.

Les autorités de santé publique souhaitent être rassurantes. Toutes les personnes infectées et les personnes avec lesquelles elles ont été étroitement en contact sont actuellement en isolement.

Pour en savoir sur la situation, visitez le : https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/etat-covid