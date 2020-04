«Ce n'est pas acceptable, la façon dont on traite nos aînés» - François Legault 

Les façons de faire dans les milieux de vie pour aînés seront revues une fois la crise sanitaire terminée, a promis le premier ministre François Legault, samedi. «Je ne suis pas fier de voir ce qui se passe [...] On va poser les actions nécessaires pour qu'à l'avenir, dans nos résidences, on s'occupe bien de notre monde», a-t-il lancé.

M. Legault a fait cette déclaration en réaction à une «histoire d'horreur» survenue ces dernières semaines au CHSLD Herron de Dorval. Le gouvernement a dit avoir découvert vendredi soir que 31 résidants de cet établissement privé sont décédés depuis le 13 mars. Au moins cinq d'entre eux sont morts de la COVID-19.

Une enquête policière est en cours et le CHSLD de Montréal a été placé sous tutelle. Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal a envoyé du personnel pour soigner les patients et prendre soins d'eux.

«Il y a eu de la grosse négligence», a lancé le premier ministre.

François Legault a qualifié la situation d'épouvantable. Il a ajouté que le gouvernement allait s'assurer «qu'on s'occupe bien de nos aînés» à l'avenir. Il a aussi dit que les 40 CHSLD privés non conventionnés seront visités dans les prochaines heures pour s'assurer «qu'il n'y a pas d'autre résidence Herron» au Québec.

«Ce n'est pas acceptable, la façon dont on traite nos aînés au Québec. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il manque du personnel dans les CHSLD, que le personnel n'est pas assez bien payé, en particulier au privé. On a ajouté des ressources au cours de la dernière année, mais… Je ne suis pas fier de voir ce qui se passe dans nos CHSLD. Puis, évidemment, on va commencer par gérer la crise, mais quand [elle] va être sous contrôle, je veux qu'on revoie toutes nos façons de faire dans les résidences pour les personnes âgées. On doit ça à nos aînés, de s'occuper de les soigner avec dignité.»

«On va poser les actions nécessaires pour qu'à l'avenir dans nos résidences on s'occupe bien de notre monde. Vous savez qu'on a déjà ce projet de faire des maisons des aînés où il y a plus d'espace, où, au total, il y a moins de résidents, où il y a plus de personnel, du personnel mieux payé. Mais je veux juste donner ma parole aux Québécois, là, qu'il faut tous ensemble tirer des leçons sur la façon insuffisante dont on s'est occupé des aînés au cours des dernières années», a-t-il ajouté, visiblement touché par la situation.