COVID-19: 34 cas au Bas-Saint-Laurent

Bilan total

Il est important de rappeler que toutes les personnes identifiées comme contacts étroits des cas positifs ont reçu une lettre ou un appel de la Direction de santé publique et ont reçu des consignes pour se mettre en isolement.

IMPORTANCE DES CONSIGNES

- Pour les personnes de 70 ans et plus

- Demeurez à domicile.

- Ne fréquentez pas de lieux publics.

- Évitez les rassemblements familiaux et les contacts avec les enfants qui sont d’importants vecteurs de transmission.

- Évitez de vous rendre à l’épicerie et à la pharmacie vous-même et privilégiez les commandes en ligne et le soutien de vos proches.

- Prenez l’air en allant prendre une marche dehors.

FAITS SAILLANTS

- Ne fréquentez pas de lieu public sauf si nécessaire.

- Si vous sortez, demeurez à un minimum de 2 mètres de distance et lavez-vous les mains pendant 20 secondes en arrivant.

- Si vous présentez de la fièvre ou de la toux, demeurez en isolement à domicile

- Si vous êtes revenus d’un voyage à l’étranger depuis le 12 mars 2020, demeurez en isolement obligatoire à domicile même si vous n’avez pas de symptômes. Si vous avez des symptômes, veuillez appeler le 1 877 644-4545.

- Utiliser le 911 et les urgences uniquement pour les cas urgents seulement.

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, consulter Québec.ca/coronavirus