Confinement de l'Ile-Verte: une ordonnance n'a pas été respectée

Le directeur national de la Santé publique, Dr Horacio Arruda, a expliqué que la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, située sur l'Ile Verte, a dû être mise en confinement puisque les consignes de la santé publique n'ont pas été respectées.

«Ma priorité était de garder la santé des insulaires, qui ont une certaine moyenne d'âge et des travailleurs essentiels qui font la navette en hélicoptère pour transporter les gens de façon adéquate si jamais il y a des cas de maladie», a commenté le Dr Horacio Arruda. Il avait entre autres demandé un meilleur contrôle du transport des individus en direction de l'ile pour éviter que des gens ne s'y rendent et la contaminent parce qu'ils auraient acquis la maladie à l'extérieur.

«On a eu des personnes qui ont traversé le fleuve avec leurs enfants dans des bateaux dans la nuit. Ça aurait pu porter préjudice aux enfants et aux personnes. Disons qu'on n'a pas eu une collaboration des autorités municipales pour faire respecter les consignes. Cela m'a obligé à aller vers un confinement. C'est un contrôle beaucoup plus serré dans une perspective où je ne peux pas me permettre que des gens de l'ile tombent malade ou perdent la vie en prenant des bateaux de fortune», a ajouté Dr Arruda. Ce dernier a confirmé avoir des photos à l'appui des gens qui sont arrivés très tard dans la soirée sur l'ile.

«C'était drôle, la quantité de personnes qui devenaient résidentes tout d'un coup allait en augmentation selon des orientations qu'on n'avait pas accordées», a-t-il complété.

La porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Ariane Doucet, confirme que la Direction de la santé publique avait demandé que les allées et venues soient limitées sur l'ile, et d'éviter le transport de jeunes enfants, puisque le seul moyen officiel de s'y rendre est par hélicoptère. Le transport par traversier n'a pas encore débuté et le pont de glace est fermé. «Au cours des dernières semaines, des transports s'organisaient de façon non autorisée par des moyens assez de fortune qui pourraient mettre à risque la sécurité des gens», a-t-elle complété.

Elle confirme toutefois qu'il s'agit d'une mesure préventive, on ne note aucun cas de COVID-19 sur l'ile et on veut éviter à tout prix une éclosion dans ce milieu.