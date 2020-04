Mise au point de la Ville de Pohénégamook à propos de la COVID-19

Au cours des dernières heures, des rumeurs au sujet de cas de COVID-19 suspectés dans la communauté de Pohénégamook ont circulé sur les réseaux sociaux. La Ville de Pohénégamook tient ainsi à faire le point et à rassurer l’ensemble de sa population.

Les commerces et entreprises essentielles du territoire poursuivent la mise en œuvre de mesures sanitaires supplémentaires afin d’assurer la sécurité de leur clientèle et de leur personnel. De plus, des services de livraison à domicile sont disponibles pour les services d’épicerie et de pharmacie, et ce dans l’objectif de limiter les déplacements du public.

Partout au Bas-Saint-Laurent, toutes les personnes identifiées comme étant des contacts étroits des nouveaux cas ont reçu une lettre ou un appel de la Direction de santé publique et ont reçu des consignes pour se mettre en isolement. L’Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC) de la Ville de Pohénégamook est mobilisée, et elle est prête à supporter le réseau de la santé, si nécessaire.

La Ville de Pohénégamook tient à rappeler les meilleures mesures préventives possibles en vue de limiter les risques de contamination : éviter les sorties non essentielles, respecter la distanciation sociale et se laver les mains fréquemment. Il est également demandé aux citoyens de faire preuve d’empathie et de civisme envers les personnes qui combattent la maladie.