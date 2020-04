Les travailleurs essentiels à faible revenu toucheront 100 $ de plus par semaine

Le gouvernement du Québec a annoncé le 2 avril la mise en place d'un programme d'aide aux travailleurs à faible revenu des services essentiels totalisant un investissement de 890 M$. Il s'agit d'un incitatif pour le maintien en emploi de ceux qui gagnaient moins que les 2 000 $ par mois de la Prestation canadienne d'urgence (PCU) offerte par le gouvernement fédéral en travaillant à temps plein.

Cette mesure temporaire sera imposable, rétroactive au 15 mars et d'une durée de 16 semaines. Il s'agit essentiellement d'une bonification du salaire minimum, a fait savoir le ministre des Finances, Éric Girard. Elle s'applique autant aux salariés à temps plein qu'à temps partiel, à condition qu'ils respectent trois critères :

gagner 550 $ brut par semaine ou moins;

travailler dans un secteur essentiel reconnu par le gouvernement du Québec pendant la période visée;

avoir un revenu de travail annuel d'au moins 5 000 $ et un revenu total annuel de 28 600 $ ou moins, calculé avant la prestation.

Il n'est pas pour autant question de hausser le salaire minimum à 15 $ de l'heure pour le moment tel que demandé notamment par la CSN, il s'agit d'une mesure exceptionnelle et temporaire, a souligné le gouvernement du Québec. «Par cette mesure, nous souhaitons donner un coup de pouce à tous ceux qui se lèvent chaque matin et qui permettent de maintenir ces services essentiels. Vous faites une réelle différence dans la vie des Québécois. On vous demande de continuer et de ne pas lâcher», a ajouté le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

Cette prestation temporaire, qui pourrait rejoindre environ 600 000 salariés, pourra être demandée à partir d'un formulaire Web de Revenu Québec disponible à compter du 19 mai et sera versée par dépôt direct à compter du 27 mai. Pour y avoir accès, employés des services essentiels ne devront pas avoir obtenu de compensation en lien avec la Prestation canadienne d'urgence (PCU) ni avec le programme d'aide temporaire aux travailleurs (PATT).

«(La PCU) est extrêmement bénéfique du gouvernement fédéral, mais il y avait des effets non souhaités, c'est-à-dire que des travailleurs dans les services essentiels, près du salaire minimum, auraient pu gagner plus en ne travaillant pas. Alors, le but du programme, c'est vraiment de les supporter, de les encourager à travailler», a commenté le ministre des Finances, Éric Girard.

Le programme d'aide aux travailleurs à faible revenu des services essentiels s'ajoute aux autres mesures annoncées précédemment par le gouvernement du Québec.