Québec demande l'aide de l'armée pour les territoires éloignés

Lors de son point de presse quotidien le vendredi 3 avril, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que Québec avait demandé l'intervention des Rangers, une unité de Réserve des Forces armées pour sécuriser le nord de la province.

«On a reçu une demande du gouvernement du Québec pour une intervention des Forces armées pour prêter mains fortes auprès des communautés nordiques et isolées», a confirmé Justin Trudeau. Les Rangers canadien seront notamment déployés au Nuunavut notamment dans l'installation de tentes et de structures médicales.

Peu de détails ont été présentés. Rappelons que le point de presse du premier ministre du Québec est prévu pour 13 h en début d'après-midi.

Lors du même point de presse, le premier ministre a aussi qu'Ottawa avait conclu une entente avec l'entreprise Amazon Canada afin d'assurer la livraison des équipements médicaux dans les provinces et territoires du pays. «Amazon utilisera son grand réseau de distribution pour assurer la livraison d'équipement médical là où on en a le plus besoin.»

MESURES ÉCONOMIQUES

Par ailleurs, Justin Trudeau a aussi annoncé un investissement supplémentaire de 100 M$ afin de répondre aux besoins alimentaires des plus vulnérables, notamment en aidant l'achat et la distribution de denrées alimentaires.

Ottawa versera dès avril l'augmentation de 300 $ par adulte admissible et de 150 $ par enfant. Cette aide était plutôt prévue en mai.

Plus de détails suivront.