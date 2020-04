Des primes salariales pour les travailleurs de la santé

Le gouvernement du Québec a annoncé le 2 avril des primes salariales de 8% pour les professionnels de la santé oeuvrant directement auprès de la clientèle en première ligne et de 4% pour tous les autres travailleurs de la santé et des services sociaux. Les préposées aux bénéficiaires dans les résidences privées auront aussi droit à une prime temporaire de 4$ de l’heure.

Les primes salariales de 4 et 8 % touchent environ 269 000 employés des établissements de santé au Québec. Elles comprennent le personnel qui travaille aux urgences, aux soins intensifs, dans les centres de confinement, les cliniques de dépistage, ou les CHSLD, mais aussi tous les autres travailleurs de la santé et des services sociaux, tels que les techniciens en laboratoire et spécialisés, les préposés à l'entretien ménager et le personnel qui répond aux appels de la ligne 8-1-1, par exemple.

Ces hausses salariales sont rétroactives au 13 mars et pourront être reconduites selon l’évolution de la situation. Les bonifications salariales totalisent environ 287 M$. «Bien entendu, un incitatif monétaire n'enlève rien aux risques que vous prenez quotidiennement pour donner les services essentiels à la population, mais il témoigne néanmoins de notre reconnaissance envers la bienveillance, la résilience et l'humanité dont vous faites preuve, tout le personnel du réseau, actuellement, avec nous», a commenté le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé.

Les préposées aux bénéficiaires oeuvrant dans les résidences privées auront aussi droit à une prime temporaire de 4$ de l’heure pour une durée de 16 semaines. Cette bonification a été mise en place afin de constituer un incitatif pour ces employées à rester en poste puisque pour certaines, leur salaire se situait en-deçà du 2 000 $ par mois offert dans le cadre de la Prestation canadienne d’urgence du gouvernement fédéral.

«Nous voulons nous assurer qu'en période de pandémie de la COVID-19, les préposées aux bénéficiaires reçoivent un salaire adéquat qui reconnait leurs compétences et leurs efforts en ce moment qui est supérieur à ce que leur procureraient les mesures de remplacement du revenu d'urgence qui a été mis en place», a ajouté la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. Cette prime va être octroyée aux 34 000 préposés oeuvrant dans les résidences privées pour ainés, les RPA, et les ressources intermédiaires et de type familial. Par ailleurs, les CHSLD privés non conventionnés ayant des ententes d'achat d'hébergement avec les CISSS pourront aussi en bénéficier. Des discussions se poursuivent concernant une hausse des salaires une fois la crise de la COVID-19 passée, a confirmé Mme McCann.