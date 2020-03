Un meilleur «contrôle» devant les CHSLD et résidences pour aînés

Le gouvernement du Québec souhaite ajouter du personnel devant les CHSLD et les résidences pour aînés afin d'avoir un meilleur «contrôle» sur les entrées et les sorties de ces établissements. Dimanche après-midi, le premier ministre François Legault a déclaré que plus de vérifications étaient nécessaires.

«Il y a trois groupes de personnes qui rentrent et qui sortent des résidences. Il y a le personnel, il y a ceux qui viennent livrer la nourriture, puis il y a, bien sûr, les résidents eux-mêmes, a-t-il expliqué. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y a plus de contrôle, donc qu'il y ait des gardiens, qu'il y ait des vérifications qui soient faites des symptômes à l'entrée.»

Les résidences pour aînés et les CHSLD sont celles où il y a le plus de vulnérabilité, a-t-il poursuivi. Actuellement, les visites y sont interdites. Les résidants ne peuvent sortir quand bon leur semble, à moins d'être supervisés dans de cas exceptionnels.

«Avec le personnel additionnel qu'on ajoute, on va pouvoir s'assurer encore plus que ces mesures-là soient prises, mais, bien sûr, aussi s'assurer que toutes les personnes qui entrent soient contrôlées pour ne pas apporter le virus.»

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, devrait commenter cette annonce prochainement. Sur les réseaux sociaux, elle a déjà mentionné que le gouvernement «se donne des nouveaux moyens pour mieux protéger les aînés et le personnel dans les résidences et CHSLD privés».