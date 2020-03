F.F. Soucy remet ses masques au CISSS du Bas-Saint-Laurent

La direction de l'usine F.F. Soucy de Rivière-du-Loup de l'entreprise Papiers White Birch a annoncé, le jeudi 26 mars, via sa page Facebook qu'elle remettait ses masques N95 au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

«F.F. Soucy vient de rendre disponible tout son inventaire de masques N95 au CISSS du Bas-Saint-Laurent et invite les employeurs qui le peuvent à suivre cette initiative pour le bien collectif», mentionne la publication partagée à plus de 450 reprises.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent n'a pas tardé à réagir, toujours via Facebook, en remerciant l'entreprise. «Nous sommes très reconnaissants pour ce geste d’une grande solidarité qui témoigne de l’appui de la communauté à nos équipes de soins!»

Le masque N95 est certifié par le NIOSH et est conçu de manière à conférer une protection respiratoire à la personne qui le porte. Le niveau d'efficacité de filtration est de 95 % ou plus contre les particules aérogènes exemptes d'huile lors de mises à l'essai avec des particules de 0,3 micron. Le N95 résiste aux fluides, il est jetable et il peut être utilisé lors de procédures chirurgicales.

Le nombre de masques remis n'a pas été précisé.