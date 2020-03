«Flasher» les lumières pour exprimer sa solidarité

Un élan de solidarité lumineux s’exprime dans la communauté depuis le début de la crise sanitaire créée par l’arrivée de la COVID-19 dans la province. Sur Facebook, un groupe inspiré de l’émission «L’heure JMP» animée dans les années 1990 par Jean-Marc Parent invite les internautes à «flasher leurs lumières» tous les soirs à 20 h 30 en soutien aux travailleurs de première ligne, des services essentiels, au personnel de la santé et au gouvernement.

Quelques casernes de la région ont participé à cette initiative, dont la caserne de Saint-Épiphane, qui a allumé les gyrophares des camions incendie dimanche dernier. Le 26 mars en soirée, c’était au tour des casernes de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et de Rivière-du-Loup de participer au mouvement.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup étaient accompagnés des policiers de la Sûreté du Québec et de la Coopérative des paramédics du Grand-Portage.

Les citoyens de tout le Québec sont invités à «flasher» leurs lumières tous les soirs à 20 h 30 pour exprimer leur solidarité et briser l’isolement, jusqu’à ce que la crise de la COVID-19 soit résorbée. Il est possible de rejoindre le groupe Facebook qui partage de la positivité en ces temps plus difficiles en cliquant sur ce lien: Flash tes lumières COVID-19 20h30

Voici, en ordre, les vidéos des initiatives de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Épiphane et Rivière-du-Loup :