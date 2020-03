COVID-19 - Devenez bénévole

L'élan de solidarité des Québécois ne se dément pas. À peine le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, annonçait la création du portail Internet jebenevole.ca que le site, pris d'assaut par des centaines d'internautes soucieux d'offrir de l'aide, a été littéralement surchargé, affichant du même coup un message d'erreur.

Le jeudi 26 mars, le gouvernement du Québec a enjoint les Québécois à venir prêter mainforte aux organismes communautaires de leur région. L'objectif est de venir en aide aux personnes les plus vulnérables rapidement.

Plusieurs organismes communautaires doivent maintenir leurs services essentiels. Par contre, ils font face à un besoin important de bénévoles. En effet, plusieurs personnes de 70 ans et plus étaient bénévoles avant la crise de la COVID-19. Maintenant, elles doivent demeurer à la maison, en raison de la consigne de la santé publique.

Le gouvernement du Québec a donc établi un partenariat avec la Fédération des centres d'action bénévole du Québec (FCABQ). Le but est de pouvoir centraliser les offres de bénévolat au même endroit.

FACILE À UTILISER

Toutes les offres de bénévolat et les besoins des organismes communautaires sont dorénavant regroupés sur une plateforme unique, accessible au jebenevole.ca. Le site sera exclusivement consacré aux besoins liés à la situation de la COVID-19. Les offres sont regroupées par région et par ville. Il suffit d'inscrire le nom de votre localité ou encore d'avoir recours au menu déroulant pour sélection la région puis la municipalité.

La plateforme Web présente les besoins des organismes ainsi que les profils et les compétences des candidats recherchés. Les personnes intéressées pourront postuler simplement en ligne et seront appelées par la suite.

À titre d'exemple, à Rivière-du-Loup on retrouve le Centre d'action bénévole des seigneuries et l'Association du trouble primaire du langage de l'est. Pour le premier organisme, il s'agit de téléphone amical aux ainées. Pour le second, c'est de l'aide aux devoirs.

Parmi les exemples d'activités de bénévolat, il y a la téléphone amical aux aînés; l'accompagnement et transport des personnes à l'hôpital; l'aide au maintien à domicile; le service d'épicerie pour les personnes handicapées; la livraison de popote aux aînés vulnérables et la livraison de médicaments aux aînés.

Les bénévoles intéressés peuvent manifester leur intérêt sur le site jebenevole.ca. Le site étant surchargé éprouve certaines difficultés. Les internautes doivent faire preuve de patience.

«J'en appelle à tous : impliquez-vous! Vous avez le pouvoir de faire une différence importante dans la vie des gens. Même si c'est seulement pour une journée, votre apport sera significatif. On l'entend souvent, le bénévolat rapporte autant aux bénévoles qu'aux personnes aidées. La situation exceptionnelle que nous vivons nécessite que chacun se serre les coudes, c'est tous ensemble que nous passerons au travers!», a souligné Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.