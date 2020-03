COVID-19 : plus de 1000 cas confirmés au Québec

Le nombre de personnes qui ont reçu la confirmation qu'elles ont contracté la COVID-19 continue d'augmenter au Québec. Selon le plus récent bilan de la Direction de la Santé publique, la province compte maintenant 1013 cas confirmés, soit une augmentation de 385 dans les 24 dernières heures. Quatre cas sont répertoriés dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Le premier ministre François Legault a ajouté que 67 personnes sont hospitalisées et que 31 personnes sont aux soins intensifs. Le nombre de décès est resté stable à 4. Par ailleurs, 2500 citoyens québécois attendent toujours un résultat de tests. En date d'aujourd'hui, plus de 12 200 personnes ont reçu un test négatif.

En revenant sur les mesures adoptées, lundi, M. Legault a convenu qu'elles sont «fortes». Il a cependant réitéré que la priorité du gouvernement est d'éviter la contagion. «Ce n'est pas facile ce qu’on vit en ce moment. Pour les entrepreneurs, pour les travailleurs, pour nos aînés, pour nos familles et nos enfants, c’est stressant. C’est normal. On comprend», a mentionné le premier ministre.

«Il faut se rappeler que c'est temporaire. Ce qui est rassurant, c'est qu'on est tous ensemble là-dedans. On va s'entraider. On va s'épauler. Ça va bien aller [...] Et puis, il faut surtout se rappeler qu’on le fait pour sauver des vies», a-t-il ajouté.

Concernant ses plus récentes discussions avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, François Legault a souligné que les deux palmiers de gouvernement travaillent ensemble sur l'approvisionnement en matériel médical.

Au sujet de la distribution des chèques d'assurance-emploi, il a précisé qu'ils seront distribués le 6 avril prochain.

Enfin, il est prématuré, selon M. Legault, que le gouvernement fédéral adopte la Loi sur les mesures d'urgence. Il estime que le Québec doit conserver ses pouvoirs pour agir. «Le Québec doit garder toute la marge de manoeuvre, sa flexibilité, pour mettre en oeuvre des mesures rapidement», a-t-il dit.

