COVID-19 : deux nouveaux cas à Rivière-du-Loup

Deux nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés au Bas-Saint-Laurent, portant le total à trois en date du 23 mars. Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, il s'agirait de deux autres personnes de Rivière-du-Loup.

«Les deux cas sont liés au premier qui était également de Rivière-du-Loup, donc ce sont des personnes qui ont été en contacts étroits. Elles font partie de son entourage», a confirmé Ariane Doucet-Michaud, conseillère cadre aux communications stratégiques à la présidence-direction générale et relations avec les médias, lundi après-midi.

Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, les deux nouvelles personnes testées positivement faisaient partie de celles [une trentaine selon le Dr Sylvain Leduc] qui avaient été approchées lors de l'enquête épidémiologique lancée après le dépistage du premier cas, la semaine dernière.

«D'autres cas positifs pourraient s'ajouter dans les prochains jours», a d'ailleurs prévenu la porte-parole.

Les deux nouvelles personnes au prise avec le virus se portent assez bien pour être en confinement à la maison. Elles n'ont pas besoin d'hospitalisation et elles sont en contact régulier avec des membres de la Direction régionale de la santé publique.

Par ailleurs, les autorités ne souhaitent pas confirmer si les trois personnes malades ont été en contact dans un environnement professionnel ou personnel.

MESURES

Actuellement, au Bas-Saint-Laurent, 262 résultats de dépistage négatifs ont été obtenus. Une centaine de personnes attendent toujours une réponse de leur test de dépistage.

La Direction régionale de la santé publique rappelle qu'il est primordial d'apiquer toutes les recommandations actuelles, soit sortir de la maison le moins possible, éviter les contacts de proximité, se laver les mains régulièrement et opter, lorsque c'est possible, pour le télétravail.

«J’aimerais rappeler à tout le monde qu’on a besoin de calme actuellement […] J’en appelle à la solidarité, à la civilité et à la noblesse pour qu’on passe à travers les prochaines semaines de façon sereine, efficace et qu’on aille à cœur la protection de la population», avait demandé le Dr Sylvain Leduc, directeur régionale de la santé publique, lors d'un point de presse suivant l'annonce du 1er cas en sol louperivois.

Selon la dernière mise à jour du gouvernement du Québec, la province compte actuellement 628 cas confirmés. On compte aussi 45 personnes hospitalisées, dont 20 se trouvent présentement aux soins intensifs.

Davantage de détails à venir...