Bernard Généreux rencontre les élus et les organisations du comté

Soucieux d’offrir une mise à jour suite aux annonces du gouvernement fédéral et de répondre aux questions des élus et du milieu économique de Montmagny--L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux a notamment pris le temps d’énumérer les programmes d’aide annoncés jeudi par le Gouvernement du Canada afin d’atténuer les impacts économiques auxquels seront confrontés les Canadiens au cours des semaines à venir.

«Au cours de la discussion, tous ont aussi convenu qu’il fallait envoyer le message aux citoyens de prendre soin d’eux et des autres en évitant des sorties non essentielles. Les aînés sont particulièrement vulnérables et on désire qu’ils entendent aussi ce message», de souligner le député.

Au plan des mesures annoncées par le ministre des Finances Bill Morneau :

L’élimination du délai de carence d’une semaine pour les prestations d’Assurance-emploi en raison de maladie, ainsi que l’élimination de l’exigence de certificat médical pour y accéder.

Nouvelle allocation de soins d’urgence (jusqu’à 900$ aux deux semaines pour les travailleurs réguliers et autonomes qui se retrouvent en quarantaine, ou qui s’occupent d’un proche parent ou enfant, pour les gens qui ne sont pas admissibles aux prestations régulières d’assurance-emploi.

Soutien du revenu à long terme pour les travailleurs, incluant un soutien d’urgence pour les Canadiens qui perdent leur emploi ou subissent des heures de travail réduites en raison de la COVID-19.

Un paiement additionnel du crédit pour la TPS aux 12 millions de familles canadiennes à faible ou moyen revenu, pouvant atteindre 400$ par personne ou 600$ par couple.

Une hausse ponctuelle de 300$ par enfant aux familles qui reçoivent l’Allocation canadienne pour enfants.

La prolongation de la période de production des déclarations d’impôt fédérales pour l’année 2019 jusqu’au 1er juin 2020, et reportant au 31 août la date limite pour le versement des impôts à payer

Appui de la SCHL aux institutions financières afin qu’elles permettent de reporter des paiements hypothécaires aux propriétaires en difficulté financière.

Diverses mesures pour soutenir le crédit offert aux petites et moyennes entreprises, un soutien aux entreprises exportatrices dans les industries d’intérêt nationaux, et une aide aux entreprises les encourageant à maintenir en poste leurs employés dans la mesure du possible.

Selon le gouvernement, les nouveaux programmes d’appui seront disponibles à compter du mois d’avril, et les procédures détaillées pour soumettre une demande seront communiquées dans les jours et semaines à venir.

Le député Bernard Généreux invite les citoyens à consulter l’ensemble des mesures fédérales annoncées dans le Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/plan-dintervention-economique-du-canada-pour-repondre-a-la-covid-19.html

Le député et son équipe continuent de répondre aux appels et messages des citoyens de la circonscription, par l’entremise de ses bureaux de Montmagny et de Rivière-du-Loup, par courriel, ainsi que par messages privés via sa page Facebook.