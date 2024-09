100 kg de cannabis saisis à Témiscouata-sur-le-Lac

Un homme de 34 ans a été arrêté, le 13 septembre, après une perquisition effectuée dans son véhicule dans le secteur 40 de l’autoroute 85 à Témiscouata-sur-le-Lac. Il a été libéré en attente de la suite des précédures.

Les patrouilleurs de la MRC Témiscouata-sur-le-Lac en collaboration avec la Division des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec ont perquisitionné dans la voiture plus de 100 kg de cannabis illicite; plus de 18,5 kg de produit dérivé de cannabis; plus de 1 100 vapoteuses de cannabis; plus de 1 800 vapoteuses de tabac et de l’argent comptant.



L’homme pourrait faire face à plusieurs accusations en vertu de la Loi sur le cannabis ainsi que la Loi concernant la lutte contre le tabagisme.



Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines (ACCES) Cannabis est une initiative gouvernementale mis en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.



La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic de stupéfiants ou de contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264